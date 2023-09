Un monde sans champignons, c’est possible ? Gwen vous répond !

Un Gars, Un Chef !, l’émission culinaire culte de la RTBF portée par Adrien Devyver et Gerald Watelet, est de retour sur La Une. L’occasion rêvée de proposer de nouvelles séquences qui marqueront cette nouvelle saison.

Gwenaëlle Dekegeleer répond chaque semaine de manière ludique à une question en lien avec un aliment choisi parmi les recettes de Gérald dans la séquence "Demande à Gwen !".

"Un monde sans champignons, c’est possible ?"

C’est la saison des champignons ! On peut les cultiver sur des déchets comme du marc de café ou du vieux pain… De quoi favoriser l’économie circulaire ! En plus de ça, c’est rempli de protéines ; parfait quand on est végétarien.