Un monde sans abeilles, ça donnerait quoi ?

Les abeilles sont aujourd'hui officiellement reconnues comme une espèce en voie de disparition.

Un constat lourd de conséquences quand on sait que l'action pollinisatrice des abeilles représente "75% des cultures et 35% de la production mondiale de nourriture". La disparition des abeilles entraînerait donc des pertes écologiques et économiques énormes.

Pascalle Goussé, apicultrice et présidente de L’Institut de Défense des Abeilles et de l'APIculture, nous en parle dans cette vidéo de Brut...

"Sans abeilles, pas de fruits. Pas de légumes, rien".