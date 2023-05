Un monde régi par les évaluations en ligne ? On n’en est pas si loin

À travers un documentaire percutant, les journalistes Vincent Coquaz et Ismaël Halissat dévoilent les effets pervers d’un phénomène de plus en plus prégnant dans notre environnement : celui de la notation en ligne.

Livreurs, chauffeurs de taxi, restaurants… Personne n’y coupe. L’évaluation est aujourd’hui monnaie courante, au point d’en devenir un geste mécanique (parfois vengeur) posé sur ceux qui croisent notre route.

Pour certains, elle est un outil bien pratique, permettant de repérer les bons plans ou, au contraire, d’avertir les autres quand on juge un service peu satisfaisant. Qui n’a d’ailleurs jamais vérifié la note d’un coiffeur sur Google avant de se faire couper les cheveux ?