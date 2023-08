'Un monde plus grand', un voyage en terre inconnue avec Cécile de France

Avec "Un monde plus grand", la romancière et cinéaste Fabienne Berthaud ("Frankie", "Pieds nus sur les limaces", "Sky") s’est inspirée de l’expérience réellement vécue par la reporter Corine Sombrun et de son livre "Mon initiation chez les Chamanes".

La réalisatrice, qui a consacré un an à la préparation de son film, conseillée en cela par Corine Sombrun et guidée par Naraa (qui joue son propre rôle dans le film), nous embarque, comme elle embarque son personnage interprété par Cécile de France, pour un voyage au long court.

Nous partons en mini van, à cheval à travers les paysages grandioses du nord de la Mongolie, non loin de la frontière avec la Sibérie, pour arriver chez les Tsaatans, ce peuple de nomades éleveurs de rennes qui vit dans des yourtes, sans électricité, sans eau courante et sans réseau internet.

Corine s’y installe, découvre les us et coutumes de ses hôtes, prend ses marques et travaille aux sons qu’elle doit collecter.