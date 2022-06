"Un monde merveilleux", nouveau polar de Paul Colize, d'une étonnante actualité

Auteur belge de polar multirécompensé, Paul Colize nous fait découvrir "Un monde merveilleux", titre de son nouveau roman paru chez Hervé Chopin. Un face-à-face entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui vont passer cinq jours ensemble.

"C’est un huis clos mobile, puisque l’action se situe principalement dans l’habitacle d’une Mercedes […]. On va partir de Bruxelles, on va traverser la France et on va aller jusqu’au fond de l’Espagne, ce que font beaucoup de vacanciers belges pendant l’été. Ici nous sommes en 1973, et c’est pas vraiment une partie de plaisir qu’ils vont découvrir", résume Paul Colize.

"Un monde merveilleux" est un roman d’une étonnante actualité puisque l’un de ses héros Daniel Sabre, maréchal des logis, est instructeur de jeunes recrues pour aller dans les tanks, qui pourraient avoir en face d’eux des chars russes. Une intrigue basée sur des souvenirs personnels, puisqu’à la même période Paul Colize effectuait son service militaire au premier régiment de Lanciers :

Il y avait une véritable parano au niveau des instances supérieures par rapport à l’Armée Rouge qui allait envahir l’Europe, c’était une question de jours.

Peu intéressé par l'univers militaire, Paul Colize dépeint ici le portrait d'un homme très fermé, image de la grande muette, qui se contente d'obéir aux ordres :

"Une des particularités de l’intrigue, c’est que lui, ce brave maréchal des logis Daniel Sabre, a reçu un ordre qui est de convoyer une personne sans lui poser de question, en faisant tout ce que cette personne demande, et […] prendre malgré tout une arme."