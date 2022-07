Un monde durable pour cette année 2022 à la Foire Agricole de Libramont

Si la Foire de Libramont est avant tout une foire agricole reconnue c’est aussi une occasion de rencontrer les agriculteurs, les cultivateurs, les représentants du secteur forestier en toute convivialité. Entre le 29 juillet et le 1er août, on attend pas moins de 200.000 visiteurs et 700 exposants.

Au-delà des rencontres, se rendre à cet évènement c’est aussi une occasion de se reconnecter à la terre, de se questionner sur ce que peut être le monde agricole de demain et comment nous pouvons à notre échelle participer au changement qui s’amorce maintenant depuis plusieurs années. Des conférences, des animations, des spectacles sont organisés tout le week-end pour permettre aux visiteurs de tous les âges de prendre conscience, de trouver et de partager des idées, des solutions innovantes et durables pour l’agriculture, la forêt et l’environnement de manière plus globale.