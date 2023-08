Un monde climatisé est-il inévitable ?

Généralisée aux Etats-Unis, décriée en Europe, convoitée en Asie du Sud… Face aux vagues de chaleur qui s’intensifient, la climatisation s’est imposée comme sujet de débat mondial. Elle est l’une des solutions d’adaptation les plus répandues dans un monde qui se réchauffe. Pour des millions d’habitants, l’air conditionné est presque devenu un bien de première nécessité assurant leur survie.

Mais si la climatisation apporte un soulagement immédiat, celui-ci est coûteux pour le climat. Car pour alimenter ces climatiseurs en électricité, des centrales rejettent davantage de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, réchauffant encore plus la planète.

Actuellement, la climatisation est responsable de l’émission d’environ un milliard de tonnes de CO2 par an selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) sur un total de 37 milliards émises mondialement. Est-il possible d’enrayer ce cercle vicieux ? Oui, plaident les spécialistes, en développant la part des énergies renouvelables, des climatiseurs moins gourmands en énergie et d’autres techniques de refroidissement.