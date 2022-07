"Il y a un an jour pour jour, nous lancions notre page Facebook, sans trop savoir si vous alliez nous suivre dans nos aventures", témoigne François Mazure, heureux et rassuré. "Parallèlement à nos reportages en télé, nous voulions vous offrir un maximum de contenus exclusifs, inédits et différents pour nos différentes plateformes digitales. 1000 mercis d’avoir rejoint notre communauté de voyageurs. Un an plus tard, vous êtes si nombreux à nous suivre et à nous donner de la force à travers les réseaux sociaux ! Même dans nos rêves les plus audacieux, nous n’aurions pu l’imaginer. Merci à tous ceux qui l’ont rendu possible ".