"Un monde à part" débarque sur la VRT : pour François Mazure, "c’est une belle reconnaissance pour notre travail et nos équipes"

Depuis ce lundi 3 avril, le nord du pays a donc eu l’occasion de faire la connaissance de François Mazure et de son caméraman Renaud, qui l’accompagne dans chacun de ses voyages. Ensemble, ils parcourent les coins et les recoins de la Terre depuis maintenant plus de deux ans, avec l’objectif de "faire découvrir le monde autrement". En allant à la rencontre d’autres populations, ils mettent ainsi en évidence d’autres cultures, d’autres croyances et d’autres rites pour mettre à mal les préjugés.

"On a peur de ce qu’on ne connaît pas et "Un monde à part" permet de franchir certaines barrières et d’aller à la rencontre de populations pour mieux comprendre leur réalité, mieux comprendre leur quotidien, démystifier certaines choses" explique le présentateur.

Des survivalistes américains aux prêtres vaudous du Bénin, le duo formé par François et Renaud va effectivement à la rencontre des milieux les plus atypiques et les plus méconnus de notre propre culture. Une manière pour eux d’inviter au voyage, mais aussi d’encourager à plus d’ouverture d’esprit entre les hommes, quelles que soient leurs origines.

"Ça m’a beaucoup aidé pour m’éloigner de nos propres biais d’observation et de ce qu’on appelle l’ethnocentrisme, à savoir le fait de juger les autres uniquement sur notre manière à nous de voir le monde" raconte-t-il d’ailleurs avant de poursuivre : "Il n’y a pas de valeurs qui valent plus que les autres. Chacun ses valeurs, chacun son mode de vie, sa culture, ses croyances, ses rites".