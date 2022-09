Un moment d’intense émotion, aux fastes de la police liégeoise

Les fastes de la police, c’est une cérémonie protocolaire qui se répète à chaque rentrée de septembre. Cette année, elle a revêtu un caractère particulier, puisqu’à la fin du mois, le chef de corps Christian Beaupère passe le flambeau à Jean-Marc Demelenne. Des discours, des cadeaux pour saluer le départ à la retraite du commissaire en chef, et puis, sur le coup de quinze heures, l’arrivée de Maxime Pans, cet agent qui, voici trois ans, lors d’un banal contrôle routier, a été très grièvement blessé par balle, avant que le tireur ne soit abattu. Poignées de mains et embrassades, sous les applaudissements fournis, et les larmes, de l’assistance.