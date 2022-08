Un moment d'enchantement à Biennale d’art contemporain du parc d’Enghien

L’année 2022 signe la quatrième édition de la Biennale d’art contemporain d’Enghien. À cette occasion, le parc et le château de la ville hébergent de nombreuses œuvres. Le thème choisi " Par enchantement " engage à la rêverie et projette les passants dans un monde imaginaire peuplé de mystères. Quinze artistes dialoguent avec l’esprit du lieu et en offre une expérience nouvelle.

Dans le parc, les visiteurs pourront admirer les gouttes d’or d’Elodie Antoine. À la surface de l’eau, elles scintillent à la lumière du soleil et servent de plateforme de repos aux canards et poules d’eau qui vivent dans l’étang, créant une belle alliance entre art et nature. Au détour d’un chemin, le promeneur tombe nez à nez avec le géant du sculpteur Maen Florin : enfant aux oreilles d’âne, qui semble s’être retiré du monde pour une séance de méditation ou un instant d’introspection, à l’abri d’un arbre. Plus tard, on peut observer le travail de Juliette Bibasse et Joanie Lemercier qui font jouer plantes et lumières, à la nuit tombée.

La biennale d’Enghien est aussi un moment choisi pour valoriser le patrimoine de la ville, avec lequel les artistes et leurs œuvres entrent en relation.

Au XVIe siècle, la ville d’Enghien était une des grandes villes de la tapisserie. Une tapisserie du XVIIe ayant pour sujet le colin-maillard quitte le musée Jonathas et rejoint exceptionnellement la biennale. L’artiste Stephan Goldrajch s’approprie son histoire et crée à son tour une pièce textile autour de l’origine du jeu, sa violence et son érotisme sous-jacent. Autre élément de patrimoine, la salle de la maquette du château qui sera ouverte pour la première fois. Dans la tour du château, une impressionnante maquette réalisée par Rémy Olivié, dessine le château à l’époque de sa gloire. L’artiste Philippe De Gobert y ajoute sa touche avec des éléments comme issus d’un village de jouets qui dialogue avec la maquette réaliste. Les salles du château sont occupées par le travail de nombreux autres artistes, dont le travail est à consulter ici.

Informations pratiques

Du 3 au 18 septembre

Évènement gratuit

Parc d’Enghien

Avenue Elisabeth, 7850 Enghien