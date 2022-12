Un mois sans PV : pas de trêve de contrôles d’alcoolémie en cette fin d’année pour autant

Outre l’alcool, de nombreuses infractions sont également constatées en ce 25 décembre. "On détecte lors des contrôles pas mal de défauts de contrôle technique", ajoute le dirigeant du service mobilité de la police locale.

Si les contrôles sont rapidement signalés via les réseaux sociaux, les policiers s’adaptent et se déplacent. Des contrôles à Liège et ailleurs seront encore effectués dans les prochains jours. Le mot d’ordre donc : boire ou conduire, il faut choisir.