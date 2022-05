Un mois pour découvrir toutes les facettes des huitièmes rencontres photographiques d'Arlon

Jusqu’au 5 juin, les salles du Palais (ancien palais de justice) accueillent , les rencontres photographiques d'Arlon! Objectif, faire découvrir au grand public la création photographique contemporaine. Une huitième édition qui s'est quelque peu fait attendre, puisque cette biennale était programmée en 2020. À la suite d’un appel à candidatures, 150 photographes ont proposé leur travail et 21 d’entre eux ont été sélectionnés pour exposer à Arlon. "On peut citer un photographe breton, Eric Courtet et son travail " Apparenté " sur le line père/fils ", explique Eric Peutemans, l’un des quatre passionnés bénévoles qui organisent l’événement. "Nico Zompolas nous propose une vision très particulière de Luxembourg, quant à Philippe Malaise de Virton qui lui propose un travail, une pause d’une heure, 125 photographies déposées sur un mètre carré et qui ont été prises à différents endroits d’Arlon, pendant une heure, c’est assez surprenant ! "