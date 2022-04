Un mois et demi après le début de la guerre en Ukraine, quelles menaces et incertitudes sur l’agriculture européenne ?

Engrais et pesticides : deux éléments clés qui détermineront, en partie, le rendement et la qualité des récoltes ukrainiennes. En 2021, la Russie était le premier exportateur d’engrais azotés et le deuxième fournisseur d’engrais potassiques et phosphorés, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Début mars, en réponse aux sanctions internationales, elle a décidé de demander à ses producteurs d’engrais de suspendre temporairement ses exportations. Toujours très protectionniste, la Chine, elle aussi grande productrice d’engrais, a décidé de limiter ses exportations pour le réserver à son marché intérieur. Et de se retrouver face à de potentielles pénuries, ou à une flambée des prix. La plupart des agriculteurs ont déjà fait leur stock de produits phytosanitaires pour les cultures de 2022, l’impact se ferait plutôt sentir pour la campagne 2022-2023.

L’Union européenne consomme chaque année "plus de 11 millions de tonnes d’azote de synthèse " selon L’Express, qui cite un récent rapport de députés européens écologistes. Nombreux sont les appels à réduire la dépendance européenne envers le gaz et les produits azotés russes : les alternatives — importation de gaz venant d’autres pays, utilisation de nouvelles techniques pour fournir l’hydrogène nécessaire à la création d’ammoniaque — supposent à chaque fois des coûts plus élevés.