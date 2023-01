Un mois de janvier bien sombre : "29h d’insolation contre 59h en temps en normal"

Le mois de janvier 2023 se termine doucement, il est l’heure d’en tirer le bilan météorologique et force est de constater qu’il aura été l’un des plus gris et tristes mois de janvier que la Belgique ait connu !

La grisaille domine depuis le début de cette année, en témoigne vos photos proposées sur le groupe RTBF – Ciel Partagé, et nous manquons de lumière. Fabian Debal, de l’Institut Royal Météorologique :

Ce dimanche 29 janvier, nous totalisions 29h25 d’insolation pour une normale qui se situe à 59h04. Nous sommes nettement déficitaires par rapport à la normale.

Les courants océaniques qui ont influencé notre temps en début de mois ont apporté beaucoup de nébulosité, les courants polaires qui ont suivi n’ont pas aidé : ils nous ont ramené le restant de perturbations qui trainaient sur l’est de l’Europe. Résultat ? Des journées grises et pluvieuses !

Vincent Debal ajoute : "Le changement climatique a bien sûr une influence sur les distributions de températures et éventuellement sur la circulation. Cela n’exclut pas des épisodes de blocage anticycloniques." Des blocages synonymes de temps froid, oui, mais secs et propices aux journées lumineuses. Nous voilà rassurés !