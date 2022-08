Un mois d'août riche en activités avec "Place aux artistes" dans le Brabant Wallon !

En 2020, pour compenser les dégats causés par la pandémie, la Province du Brabant Wallon lance "Place aux artistes" et soutient financièrement les villes et villages de la région dans leurs projets d'activités culturelles estivales. Le concept a tellement plu qu'il est de retour pour la troisième année consécutive, et c'est un mois d'août au programme riche en spectacles et animations qui s'annonce.

Le 18 août à Court-Saint-Etienne, est organisé What the fun : une scène de stand-up, six comédiens, et des rires tonitruants sont attendus. Dans la même ville, ce sont des concerts gratuits qui sont organisés le 27 août sur la place des déportés. De 14h à 22h, musique pop, rock ou électro pour faire danser petits et grands aux goûts variés.

Le week-end du 19 au 21 août sera chargé à Chastre, pièce de théâtre le vendredi soir qui plonge les spectateurs dans le monde du Roi Arthur. Le lendemain, concert de 16h à 22h avec une scène ouverte, où les chastrois pourront tester leurs talents d'interprète. Pour un dimanche en famille, théâtre de marionnettes et animations de rue sont au programme.

À Chaumont Gistoux, au centre Sportif André Docquier : spectacle de danse, de cirque, concerts et balade musicale sont prévus tout le weekend du 20-21 août.

À Grez-Doiceau, les 19, 20 et 21 août, la place Ernest Dubois vibrera au rythme de ce festival des arts. Un grand chapiteau sera installé pour accueillir les festivités. Histoires contées, musique pour enfants et pour adultes, spectacle de marionnettes, humoristes, clowns et théâtre... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

Les Guilbertines qui ont animé Mont-Saint-Guibert tout l'été se clôture avec un concert la célèbre coach de The Voice : Beverly Jo Scott, le 21 août. Pour un moment plein de douceur, bercé par le blues belge.

C'est une activité pour le moins originale qui se produit à Lasne le week-end du 27-28 août qui invite à observer une performance de "Live Painting". Seize artistes lasnois réaliseront en direct une œuvre sur panneau de 122cm de long sur 61cm de haut ! Le tout sur fond de notes musicales grâce au groupe The Humpreys qui anime la journée avec deux concerts à 14h et à 17h.

