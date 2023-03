Un mois d’activités à Charleroi autour de la journée internationale des droits des femmes

Le collectif Femmes de Mars a concocté un riche programme pour la journée internationale des droits des femmes. Tellement complet, que les activités débordent de l’action collective du 8 mars et se déroulent tout au long du mois. Cela fait huit ans maintenant que la plateforme se mobilise, et chaque année de nouveaux acteurs carolos la rejoignent. Grâce à ces partenariats de nombreuses activités sont proposées dans diverses structures du Pays Noir : conférences, expos, spectacles, ciné-débats, concerts, balades, contes…

Un agenda de qualité, militant, féministe de plus en plus engagé, qui cherche à répondre à plus d’inclusivité et d’égalité !