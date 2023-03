Un mois après le séisme en Turquie, des salles de classe sous tentes pour poursuivre l’éducation des enfants

L’impact sur les enfants, au niveau national, est immense. On l’a compris, la reprise la plus rapide possible de l’éducation est vitale pour eux. Mais pour les autorités turques comme pour les ONG, le chantier est d’une ampleur inégalée car " Il y a enfants et enfants " explique Jean Benoît Manhes, coordinateur de mission de l’UNICEF pour la région affectée par le Séisme de Turquie.

" Il y a les nouveau-nés, il y a les enfants de la petite enfance en deçà de 8 ans et il y a la masse des adolescents. Les enfants, c’est de zéro à 18 ans et déplore-t-il, il n’y a pas de réponse magique qui couvre l’ensemble de cette classe d’âge sur l’ampleur des destructions."

Car se pose aussi la question des orphelins que le séisme a privés de leurs parents. Officiellement, ils sont quelque 1.600.

"La stratégie de l’UNICEF avec le gouvernement turc est double poursuit Jean Benoît Manhes : d’abord identifier si l’enfant est orphelin parce qu’il peut juste être séparé de ses proches, puis trouver une famille élargie. Et là, c’est une chance de la Turquie d’avoir une conception familiale et de soutien assez élargi. Dans le pire des cas, il faut recourir à un système de familles d’accueil turques qui sont formées et aidées pour accueillir ces enfants."

Fidèle à sa vocation, l’UNICEF tente de s’occuper de tous les enfants. En temps de catastrophe les besoins sont immenses : "Les problèmes des enfants ce sont les problèmes des adultes multipliés par cent : le logement, un abri, l’accès à l’eau et à la santé. On estime aujourd’hui – et c’est une évaluation toujours provisoire – qu’au moins un million et demi d’enfants sont touchés à un niveau ou un autre. "