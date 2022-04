Un mobile d’Alexander Calder est en vente

Pour Robert Manley, vice-président et co-responsable du département "20th Century & Contemporary Art" de Phillips, l’attrait des collectionneurs pour les créations d’Alexander Calder réside dans leur fraîcheur et leur pertinence. Il s’agit d’une œuvre importante sur le plan historique, directement liée à l’une des séries les plus recherchées de l’artiste, dont elle fait partie, et qui peut se targuer d’avoir une provenance distinguée et d’avoir été exposée de nombreuses fois. Et pourtant, la capacité de Calder à capturer l’harmonie et la tension, ici dans un simple blanc, est incroyablement contemporaine. C’est une combinaison qui ne manquera pas de séduire les collectionneurs, qu’ils soient expérimentés ou non", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le mobile "39 = 50" sera mis aux enchères le 18 mai chez Phillips à New York, à l’occasion de la vente du soir "20th Century & Contemporary". Le mobile sera exposé dans les galeries taïwanaises de la maison d’enchères aux côtés de "Untitled" de Jean-Michel Basquiat et "Day 1" de Matthew Wong, avant de passer sous le marteau.