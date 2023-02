Un mix complètement improbable entre Taylor Swift et… Iron Maiden !

Tout le monde sait que certaines choses ne vont pas ensemble : l’huile et l’eau, se brosser les dents juste après avoir bu un jus d’orange, ou, comme certains le pensent apparemment sur le web, les poivrons et les ananas.

Dans le même ordre d’idée, on peut dire que Taylor Swift et Iron Maiden ne font pas bon ménage. Et pourtant, c’est ce qu’a tenté le youtubeur William Maranci en mixant la mélodie du hit "Shake it Off" de Taylor Swift à la ligne de chant de "Run To The Hills" d’Iron Maiden.

On vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette "œuvre" de ce "CEO des mash-ups de malheur" autoproclamé.