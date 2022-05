Un miracle : le pilote s’évanouit dans le cockpit, un passager sans expérience de vol fait atterrir l’avion

D’après le New York Post, l’avion se situait au-dessus de l’Atlantique, à un peu plus d’une centaine de kilomètres des côtes de la Floride au moment de l’incident.

L’enregistrement de la conversation entre le passager et un dispatcheur de l’aéroport a circulé dans les médias. "J’ai une situation grave ici. Mon pilote est devenu incohérent. Je n’ai aucune idée de comment piloter l’avion" annonce le passager, qui n’est pas non plus en mesure de communiquer la position de l’appareil dans le ciel. "Je peux voir la côte de la Floride devant moi. Et je n’en ai aucune idée" ajoute-t-il.

"Maintenez les ailes à niveau et essayez simplement de suivre la côte, soit vers le nord, soit vers le sud. Nous essayons de vous localiser" a répondu le dispatcheur. L’audio révèle ensuite que pendant les 4 minutes suivantes, durant lesquelles on tentait de localiser l’avion, le passager est resté incroyablement calme face à une situation terriblement critique.