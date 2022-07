Un ministre indien boit l’eau d’une rivière sacrée pour prouver qu’elle est potable... et finit à l’hôpital

Lors de la cérémonie, et pour prouver que l’eau du Kali Bein était désormais potable et non plus polluée, Bhagwant Mann a décidé de boire un verre d’eau provenant directement de la rivière. Mauvaise idée, puisque toujours selon l’Indian Express, il aurait été transporté à l’hôpital deux jours plus tard, pris d’intenses maux de ventre.

De son côté, le parti de Bhagwant Mann a contesté les raisons de son séjour à l’hôpital, assurant qu’il s’agissait simplement d’un examen de routine.

Un projet qui piétine

Le projet de nettoyage du Kali Bein existe depuis les années 2000. Seule une poignée d’adeptes participait initialement à cette action, sans aide du gouvernement. Jusqu’à ce que le Pendjab décide de reprendre le projet en 2006 et de "mettre fin au déversement d’eau non traitée dans le ruisseau."

Chaque année, un grand nombre de poissons meurent dans le Kali Bein en raison du manque d’oxygène dans l’eau polluée

Mais depuis 2007, le projet piétine. "Aujourd’hui, environ 30 à 40 villages et villes possèdent des colonies illégales qui rejettent des eaux non traitées dans le Kali Bein. Chaque année, un grand nombre de poissons meurent dans le Kali Bein en raison du manque d’oxygène dans l’eau polluée", explique l’Indian Express.

Si le nettoyage du Kali Bein a fait figure d’exemple dans le pays pendant longtemps, la mésaventure de Bhagwant Mann pourrait donc bien ternir sa réputation.