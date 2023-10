Un mini télescope implanté dans l’œil pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l’âge, une première en Belgique

La DMLA est une "affection de la macula, une tache jaune, située au centre la rétine", est-il précisé dans le communiqué. La maladie oculaire entraîne une détérioration progressive de la vision.

Il s’agit, d’ailleurs, de l’une des affections oculaires les plus répandues chez les personnes de plus de 65 ans. Grâce à l’implantation de la lentille télescopique, "des images de haute résolution sont projetées sur des photorécepteurs sains autour de la macula, restaurant ainsi la vision centrale." "Cette implantation est une première étape. Après l’intervention, les patients doivent apprendre à utiliser la lentille et à exercer leurs yeux au cours d’une série de séances de revalidation", a précisé Giuseppe Fasolino.

Le traitement, qui n’est pas remboursé en Belgique, est uniquement disponible pour la patientèle qui n’a pas été opérée de la cataracte et qui est au dernier stade de la DMLA, pour les deux yeux.