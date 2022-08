Un mini-film pour le nouveau clip de Slipknot

Nous avions déjà eu droit au single " The Dying Song (Time To Sing) " et son clip, que le groupe a déjà joué une première fois en live à Prague le mois dernier et aussi, en novembre dernier à "The Chapeltown Rag", qui s’inspire de Chapeltown, ville du West Yorkshire où certains des meurtres du "Yorkshire Ripper", Peter William Coonan, ont eu lieu. Le groupe y "détaille le lien entre les serials killers, les réseaux sociaux et la découverte de soi".

Comme à chaque album, l’esthétique des masques du groupe a été repensée et on découvre déjà les nouveautés, notamment grâce à celui qu’on appelle " Tortilla Man " et dont l’identité a été enfin dévoilée.