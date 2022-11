Un millier de soldats belges et français bientôt en manœuvre dans le sud de la Wallonie

Près d'un millier de militaires belges et français participeront du 21 novembre au 2 décembre à l'exercice binational "Celtic Uprise" qui sera organisé dans le sud de la Belgique dans le cadre du partenariat stratégique CaMo (Capacité motorisée), a annoncé vendredi l'armée.

Cette manœuvre se déroulera dans les provinces de Hainaut (principalement près de Beaumont, Sivry-Rance, Froichapelle, Chimay et Momignies) et de Namur (Dinant, Hastière, Onhaye, Florennes, Philippeville, Doische, Viroinval, Walcourt, Cerfontaine ainsi que Couvin), ont indiqué l'état-major de la brigade motorisée et le commandement de la province de Hainaut dans un communiqué.

Près de 1.000 militaires issus principalement de cette brigade motorisée - la seule unité de cette taille que compte la composante terre de l'armée belge - ainsi que des troupes de l'armée de Terre française y participeront.

L'armée de Terre engagera quelque 250 participants, issus du 152e régiment d'infanterie (152e RI) de Colmar (nord-est de la France), a indiqué son service de communication, le Sirpa Terre, à l'agence Belga.