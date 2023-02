Un millier de personnes à la veillée pour Olivier Vandecasteele à Tournai

Symboliquement, c’est au Collège Notre-Dame de Tournai, là où il a effectué ses humanités, qu’a été organisée dimanche soir une veillée de soutien à Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire détenu depuis un an en Iran. Près d’un millier de personnes était au rendez-vous.

Lors de cette veillée, à la fois artistique, musicale et lumineuse, des témoignages, des poèmes et des textes se sont succédé. A l’initiative de la famille, du comité de soutien et des proches d’Olivier Vandecasteele, avec la contribution d’Amnesty International, six lieux de rassemblement ont été organisés ce dimanche, de 18 heures à 20 heures, dont cinq en Belgique et un à Lyon, en France où il avait travaillé pendant trois ans comme responsable du "BUS" de Médecins du monde, une mission mobile auprès des publics vivant dans la rue.