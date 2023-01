Un millier de personnes à Bruxelles en soutien d’Olivier Vandecasteele

Plus d’un millier de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi sur la place Albertine à Bruxelles pour réclamer la libération d’Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire belge détenu en Iran depuis février 2022 et condamné à 40 ans de prison.

Environ 1100 personnes étaient présentes, selon les estimations de la police.

"Ses conditions de détention sont extrêmement difficiles et vont à l’encontre des droits humains et de l’interdiction de la torture", a déploré le directeur de la branche flamande d’Amnesty International, Wies De Graeve, à l’origine de l’action avec son homologue francophone. "Il n’a pas bénéficié d’un procès équitable ; les charges retenues contre lui étaient peu claires et il n’a pas pu choisir son avocat. Nous nous mobilisons dans le monde entier pour exiger sa libération immédiate. Dans l’intervalle, ses droits doivent être respectés, ses conditions de détention s’améliorer et il doit pouvoir bénéficier de l’assistance médicale dont il a besoin."