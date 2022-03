Un millier d’exilés ukrainiens font encore la file devant l’ex-hôpital Bordet à Bruxelles

Entre 1500 et 2000 personnes avaient fait la file lundi devant l’ancien hôpital Bordet et la situation est similaire ce mardi, a estimé Dominique Ernould, porte-parole de l’Office des étrangers. Il y avait environ un millier de personnes à midi, a précisé vers 13h00 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.

"La situation est plus structurée mardi matin qu’elle ne l’était la veille", a commenté Dominique Ernould. "Lundi, il n’y avait pas de file et on a dû attendre un renfort de la police avant de pouvoir ouvrir les portes. Aujourd’hui, on a des queues réservées aux personnes les plus vulnérables."