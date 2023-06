Un milliard de streams pour "Running Up That Hill" de Kate Bush

C’est la première fois qu’une chanson des années 80 écrite par une artiste solo atteint ce record.

2022 a peut-être été l’année où le titre de Kate Bush, " Running Up That Hill ", est devenu un phénomène de la culture pop, mais 2023 sera l’année où il entrera officiellement dans l’histoire du streaming. L’inclusion du titre dans la saison 4 de la série Stranger Things lui a valu une vague de succès sans précédent, le propulsant en tête des classements de singles britanniques et battant trois records par la même occasion (ces records : le temps le plus long entre deux singles numéro 1, le plus long délai pour qu’un titre atteigne la première place et l’artiste féminine la plus âgée à avoir jamais décroché un numéro 1 au Royaume-Uni).

Aujourd’hui, le single bat à nouveau des records, dépassant le milliard de streams sur Spotify et devenant la première chanson des années 80 d’une artiste féminine à atteindre les dix chiffres sur la plateforme. En fait, si on inclut les autres plateformes, " Running Up That Hill " a déjà largement dépassé le milliard de streams, avec près de 200 millions de streams supplémentaires rien que sur YouTube. Pas mal pour une chanson sortie en 1985.

"Un milliard de streams", lance Bush dans un communiqué publié sur son site officiel. "J’ai l’image d’une rivière qui entre soudainement en crue et se transforme en de très nombreux affluents – un milliard de ruisseaux – sur le chemin de la mer. Chacun de ces ruisseaux est l’un d’entre vous. "

"Merci", ajoute-t-elle. "Merci beaucoup d’avoir envoyé cette chanson dans un voyage si incroyablement étonnant. Je suis époustouflée."

Le hit de Kate Bush, " Running Up That Hill (A Deal With God) " est ressorti en septembre dans un format un peu oublié : le CD single.

C’est la première fois que cet extrait de Hounds of Love reçoit ce traitement.

Le classique de Kate Bush ainsi que "Master of Puppets" de Metallica battent des records à tous les niveaux puisque présents dans des scènes dorénavant devenues cultes. Le succès rencontré par ces morceaux inspire aux reprises et autres buzz.

Ce fut le morceau incontournable de la saison, déjà repris de diverses manières, dont en metalcore à voir ici ou dans cette version de Coldplay, qui l’a repris lors d’un des concerts à Londres :