Un mètre carré potager hyper productif toute l’année ? Les conseils de Mélanie Guisset

Comme de plus en plus de jardiniers, vous avez envie de cultiver vos propres légumes ? Le carré potager est idéal car il peut se mettre dans un jardin petit ou grand, sur un balcon, une terrasse ou encore sur le toit d’un immeuble. Comment récolter des dizaines de kilos de légumes par an dans un potager d’un mètre carré ? Voici les conseils et les astuces de Mélanie Guisset.