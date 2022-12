Un Messi sensationnel enrhume Gvardiol au terme d’une action sublime pour offrir à Alvarez le 3-0 face à la Croatie

Fantastique Lionel Messi, sublime, inarrêtable. Face à la Croatie, l’Argentin n’a pas déçu et s’est montré à un niveau stratosphérique, marquant le premier but sur penalty avant d’être décisif sur le deuxième but et de donner l’assist sur le troisième après un exercice individuel de haute volée.

Mais surtout, sa prestation face à l’équipe à damier était XXL. Buteur sur penalty en première mi-temps et décisif sur le premier but de Julian Alvarez, le joueur du PSG a été le principal artisan du troisième. En duel avec Gvardiol, la légende argentine a totalement laissé sur place le roc croate grâce à sa vista et sa technique avant de glisser tranquillement le ballon à Alvarez pour le 3-0. Clinique. Sensationnel.