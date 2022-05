Un message de paix pour la cérémonie d’ouverture de l’Eurovision 2022

Lors de l’ouverture du bal de cette grande finale de l’Eurovision 2022, l’UER a prouvé que la musique avait une mission importante ce soir : celle de transmettre un message de paix.

C’est pourquoi le traditionnel défilé d’ouverture des finalistes était accompagné par le groupe vedette "Rockin 1000". Ensemble, ils ont repris l’hymne universel pour la paix de John Lennon et Yoko Ono "Give peace a chance".

Autre moment marquant de cette cérémonie, Laura Pausini a interprété un medley de ses chansons les plus cultes. Parmi celles-ci, on a pu retrouver "Benvenuto", "Io canto", "La Solitudine", "Le cose che vivi" concluant avec sa chanson la plus récente, "Scatola".



La chanteuse nous a en plus offert un spectacle vestimentaire incroyable en changeant de tenue à chaque chanson. Un moment éblouissant digne d’une grande finale !