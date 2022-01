Un mercredi matin au sec avant l’arrivée d’une perturbation

Le temps sera sec et des éclaircies résisteront encore en matinée dans les provinces de Namur et de Liège, et jusqu’à Bruxelles. Tandis que dans les autres régions le ciel se couvrira progressivement. Les gelées sont assez fréquentes, de même que les bancs de brouillard, parfois givrants. Les températures seront négatives dans la plupart des régions et les thermomètres afficheront -2 à 0°C presque partout et 2 à 3°C entre Gand et le bord de mer.