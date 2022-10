Un mercredi clément et sec

Cet après-midi, le soleil sera bien présent et l’impression de " beau temps " prédominera. Tout au plus des voiles nuageux d’altitude seront observés. Le vent passe à l’est aujourd’hui et il devient modéré. Cela n’empêche pas les températures de rester proches de celles d’hier : 15 à 16°C sur les reliefs et 17 à 18°C dans le centre du pays.