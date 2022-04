"Un mercenaire américain tué en Ukraine" : parti à la recherche de son fils, un Américain déclaré mort au combat est victime de la propagande russe

Cesar Quintana est tombé de haut il y a une semaine. Alerté par un ami, cet Américain a découvert une vidéo sur un compte Telegram pro-russe annonçant... sa mort.

La vidéo, publiée le 16 avril sur la chaine Telegram d'Andreï Rudenko, correspondant en Ukraine pour le groupe de médias russe VGTRK, a depuis été visionnée plus de 1,5 million de fois. On y aperçoit un soldat russe qui montre un passeport, affirmant qu'il appartient à "un mercenaire américain tué en Ukraine". Le document d'identité est au nom de Cesar Quintana. Sur le coin supérieur du passeport, on peut apercevoir les coordonnées inscrites avec un stylo du lieu où il est sensé être enterré, afin que ses proches puissent retrouver son corps.