Un mercato hivernal réussi, Mignolet qui revient au top au meilleur moment : les hommes du titre brugeois

Charles De Ketelaere possède la plus haute valeur marchande de cette équipe brugeoise (30 millions sur Transfermarkt). 18 buts et 9 assists en 48 rencontres cette saison, Charles confirme tout son talent offensif et même défensif chez les Blauw en Zwart.

Pièce maîtresse du système brugeois, il est de plus en plus efficace au point même de se retrouver sur les devants de l’attaque. Il sera plus que probablement le feuilleton de l’été du côté de la Venise du Nord. Et il faudra sortir les billets si on veut l’arracher à son club formateur. S’il ne partira pas coûte que coûte, il est prêt à tenter le grand saut à l’étranger. Pour le bonheur des finances de Bruges, mais aussi des Diables Rouges.