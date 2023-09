Un mercato génial, une équipe offensive et un début de saison canon : serait-ce l’année du Bayer Leverkusen ?

L’été a été chargé pour le club comme surnomme le Neverkusen en Allemagne pour son incapacité à remporter un titre de champion dans son histoire. Xabi Alonso a ciblé les points faibles de son équipe l’an dernier et est parvenu à tous les adresser. La vente rapide du Français Moussa Diaby à Aston Villa contre plus de 50 millions d’euros a ouvert les cordons d’une bourse que le club a parfaitement dépensée.

Première nécessité, le poste fondamental de piston gauche. Bakker et Singkraven ne faisaient pas l’affaire, Hincapie a dépanné mais reste un central de formation du coup, Alonso a trouvé son bonheur avec un compatriote : Alejandro Grimaldo, arrivé libre (!) après sept saisons à Benfica et déjà décisif face au Bayern ce vendredi.

Autre secteur qu’il était essentiel de peaufiner : le milieu du jeu. Le tacticien espagnol voulait des joueurs intelligents et capables de jouer la tête levée et le ballon dans les pieds, du coup, la direction est allée chercher deux trentenaires qui connaissent bien la Bundesliga : Granit Xhaka contre 15 millions et Jonas Hoffman contre 10 millions. Hoffman n’est clairement pas le nom le plus séduisant mais il est le "pocket player" (le joueur d’entre-lignes) idéal pour accompagner Florian Wirtz dans les séquences de possession.

Et puis évidemment, le gros coup de ce mercato est Victor Boniface. Le Nigérian, bien connu chez nous est arrivé de l’Union contre 25 millions d’euros. Et le garçon n’a pas eu besoin de temps d’adaptation. 4 buts en autant de rencontres, un titre de joueur du mois et un style qui colle parfaitement au Bayer. Il a un peu pêché à la finition face au Bayern mais clairement, lui comme les autres recrues sont la preuve que le Bayer a parfaitement réussi son mercato estival.

On notera aussi que deux jeunes Belges se trouvent dans le groupe de Xabi Alonso : le milieu de 18 ans Noah Mbamba, monté au jeu 10 minutes face à Darmstadt la semaine dernière et auteur d’une passe décisive et Madi Monamay, un solide défenseur central de 17 ans qui a joué en présaison mais qui évolue avec les U19 du club en ce début de saison.