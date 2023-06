Un mercato fantôme inquiétant : c’est quoi le problème à Anderlecht ?

Déjà remis en question pour son recrutement tardif en janvier dernier, le CEO du club Jesper Fredberg joue, lui, la carte de la patience. Lors de la présentation du calendrier, il avait confié ceci à HLN : "On doit construire une équipe qui nous rend fiers. On doit uniquement boucler des transferts si on est persuadés que ces joueurs peuvent apporter quelque chose de plus que les joueurs déjà présents au club. On sera prêt pour la reprise."

Un message d’apaisement, dont le Danois est coutumier depuis son arrivée au club, qui ne rassurera sans doute pas les supporters anderlechtois. Parce qu’avec Slimani, Verbruggen ou Refaelov, les Mauves ont fini 11e. Qu’est-ce que ce sera sans eux ?