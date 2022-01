Un mercato calme au Sporting d'Anderlecht, comme prévu

Deuxième meilleure attaque du championnat derrière le leader unioniste, les Mauves se montrent assez prolifiques. Des réalisations qui sont d’ailleurs bien réparties entre les différents joueurs offensifs du Sporting. Et les dirigeants ne seraient pas contre le fait d’augmenter ce contingent de buteurs. D’une part pour compenser l’absence de Kouamé actuellement à la CAN et d’autre part pour anticiper la fin du prêt de Zirkzee en juin.

Ces derniers jours, l’intérêt d’Anderlecht a été évoqué dans plusieurs dossiers concernant des attaquants de pointe. Outre George Puscas, un attaquant roumain de 25 ans évoluant à Reading en seconde division anglaise, la direction aurait sondé Frosinone en Serie B italienne pour un prêt de leur attaquant français Gabriel Charpentier. La piste menant au talentueux Wilfried Gnonto, Italien de 18 ans qui évolue pour le FC Zurich semble quant à elle s’être refermée.

Les Mauves avancent donc à leur rythme de sénateur en étant soucieux de continuer à réaliser de bonnes affaires. Des bons coups qui leur ont justement permis de réaliser une très bonne série depuis novembre.