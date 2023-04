Un "ménage" belge sur trois est composé d’une seule personne, c'est dix fois plus qu'il y a trente ans

Selon Marie-Thérèse Casman, sociologue et collaboratrice scientifique à l’ULiège, les raisons qui poussent de plus en plus de Belges à vivre seuls sont nombreuses mais la plus importante reste l’augmentation de l’espérance de vie, ce qui accroît le nombre de personnes âgées, même si la diminution des mariages joue également un rôle : "Le mariage est de plus en plus tardif et les divorces de plus en plus fréquents. Pourtant, le mariage était l’une des raisons principales pour laquelle une personne quittait le cocon familial. Beaucoup vont vivre seul tout un temps et on peut même avoir une vie de couple tout en vivant chacun chez soi, ce qui fait qu’on est répertorié comme un ménage isolé", précise la sociologue.

Dans tous les cas, avec une part de 38%, le groupe le plus important de personnes vivant seules est celui des 65 ans et plus.

Christiane, retraitée de 69 ans, explique être une personne isolée depuis le décès de son mari en octobre 2022. Pourtant, elle ne compte pas entrer dans une maison de repos de sitôt et souhaite garder son autonomie : "Pour moi c’est clair, la maison de repos sera la dernière solution. On a vu comment étaient traitées les personnes âgées lors de la crise sanitaire. C’est une prison. Avant, je ne disais pas ça. Je me disais que lorsque je serai plus âgée, j’irai dans une maison de repos".

Propriétaire, Christiane vit dans une maison dans laquelle elle a réalisé de nombreux travaux, ce qui lui permet de faire de belles économies sur sa facture d’énergie. De plus, la quasi-septuagénaire se dit bien entourée et habite dans un quartier qui lui plaît : "J’ai des voisins de toutes nationalités, des Italiens, un Arménien, des Turcs, … On s’arrange merveilleusement bien et je n’ai pas envie de quitter ça", explique Christiane.

En outre, grâce à l’allongement de l’espérance de vie, dû notamment aux progrès médicaux et à la baisse de la mortalité aux âges élevés, les personnes âgées sont plus longtemps autonomes. C’est le cas de Christiane qui peut encore réaliser ses tâches quotidiennes sans problème, ce qui est très important pour elle.