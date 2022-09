Un Mémorial Van Damme exceptionnel : Thiam, Duplantis et le gratin mondial... Frédéric Xhonneux analyse le plateau

" Ces 3 Belges ont encore le feu je pense. Julien Watrin (6e en finale de l’Euro du 400 haies) retrouvera une course de niveau mondial avec le champion du monde Dos Santos ou deux des trois gars du podium européen (Happio et Copello). Et en prenant des points précieux dans cette course , il pourrait se qualifier pour la finale de la Diamond League, ce que très peu de belges ont pu faire dans le passé ".

Et puis il y a ceux qui…commencent leur saison. " Suite à leurs blessures respectives en début de saison, Elliott Crestan (800m) et Cynthia Bolingo (400m) ont débuté leur saison sur le tard. Ils ont toujours faim et leur pic de forme ne devrait pas encore être retombé. Donc ce sera intéressant car sur 800 ce sera une course d’enfer d’un niveau planétaire avec les deux premiers du mondial et le champion du monde du 1500m (l’Anglais Wightman). Pour Cynthia, il y aura face à elle 6 finalistes du mondial. Ce sera du très lourd. Pourquoi pas voir Cynthia faire un chrono de feu? "