Un membre du PKK renvoyé par la Suède en Turquie

Un membre du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, condamné en Turquie, a été expulsé de Suède et est arrivé dans la nuit à Istanbul, ont annoncé les médias turcs.

Selon l’agence officielle Anadolu, Mahmut Tat avait été condamné en Turquie à six ans et dix mois de prison pour appartenance au PKK, organisation considérée comme terroriste par Ankara et l’Union européenne (UE).

Selon le quotidien pro gouvernemental Sabah et la chaîne de télévision privée NTV, M. Tat a été dès samedi présenté à un tribunal d’Istanbul. Anadolu affirme que l’homme, arrivé en Suède en 2015 pour échapper à sa peine, y avait déposé une demande d’asile mais que celle-ci "a été rejetée".

Le sort de certains ressortissants kurdes de Turquie exilés ou réfugiés en Suède et, dans une moindre mesure, en Finlande, est au cœur des discussions avec Ankara pour l’entrée des deux pays nordiques dans l’Otan.