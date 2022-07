Un membre du Congrès américain "choqué" par le traité sur le transfèrement de prisonniers

Randy Weber, membre du Congrès américain, craint que l'accord avec Téhéran ne permette le transfèrement et la libération éventuelle d'Assadollah Assadi, qui a été condamné à 20 ans de prison à Anvers l'année dernière pour son rôle dans un attentat déjoué à Paris visant l'opposition iranienne. La Belgique a l'intention de "renvoyer des terroristes iraniens en Iran pour qu'ils planifient d'autres actes terroristes", a déclaré Randy Weber. En Belgique, le parti d'opposition N-VA se demande si Assadi pourrait être échangé contre le professeur irano-suédois de la VUB Ahmadreza Djalali.

Si la Chambre approuve ce projet de loi d'assentiment, "la Belgique va devenir un refuge pour le terrorisme des mollahs", avance Randy Weber. "Ce n'est pas seulement mal, c'est immoral et cela rendra l'Europe et les Américains encore plus vulnérables au terrorisme du régime iranien."