Un membre de Slipknot confondu avec un fan indésirable sur scène

Lors du récent concert de Slipknot à Guadalajara, au Mexique, le percussionniste Michael Pfaff - mieux connu sous le nom de "Tortilla Man" - a été confondu avec un fan et a été arrêté par la sécurité.

Le groupe s’est produit à la Calle 2 à Zapopan le lundi 5 décembre, le temps d’un set de 15 titres, composé de morceaux de leurs deux premiers albums (et de l’album All Hope Is Gone de 2008).

Pendant le break de "Spit It Out", Michael Pfaff a eu une altercation avec plusieurs agents de sécurité. Selon la légende d’une vidéo postée sur Instagram, les gardes l’ont pris pour un fan se déguisant en membre de Slipknot (ce qui est très fréquent lors de leurs concerts).

Deux gardes ont alors emmené Pfaff loin de la scène, et d’autres s’en sont mêlés alors que le musicien tentait de se défendre. Il aura fallu que le percussionniste Shaun "Clown" Crahan intervienne, ne manquant pas d’exprimer son mécontentement aux gardes depuis le coin de la scène, pour que Michael Pfaff puisse remonter sur scène.