Un membre de la garde royale s’effondre devant le cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster

Un membre de la garde royale entourant le cercueil de la reine Elizabeth II s’est effondré mercredi, devant des centaines de personnes en deuil au palais de Westminster.

Comme le rapporte The Telegraph, le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé mercredi au Westminster Hall depuis le palais de Buckingham. Il a été placé sur la plate-forme surélevée, le catafalque, sous la surveillance de la Garde Royale, 24 heures sur 24.

Les gardes sont tenus de rester complètement immobiles aux quatre coins du catafalque. Bien que les soldats tournent toutes les 20 minutes, ils doivent rester immobiles en position debout pendant six heures d’affilée.

Les visites continuent, avec une file faisant plusieurs kilomètres, et c’est pendant son moment de garde qu’un membre, en uniforme devant le cercueil de la reine, s’est effondré du podium. La vidéo en direct a été coupée mais les images de cet incident tournent sur les réseaux. On peut y voir le garde tomber tête la première et s’effondrer avant que deux policiers ne se précipitent pour le secourir.

Le garde royal s’est fait rapidement remplacer, ce genre d’incidents arrivant régulièrement lors de gros évènements, les membres de la garde sont prêts à prendre le relais. Les gardes ont une formation longue et exigeante car rester parfaitement immobile pendant de longues périodes peut exercer une forte pression tant sur le corps que sur l’esprit. On peut souffrir d’épuisement, de tensions musculaires, de douleurs au bas du dos et de gonflement des pieds.

On leur apprend à tomber (car les évanouissements sont réguliers) : ils doivent éviter de basculer sur le côté ou de s’accrocher à un meuble, objet ou monument pour se soutenir. Selon The Express, ces soldats peuvent basculer face en avant tout en tenant leurs fusils à baïonnette.