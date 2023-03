Un mélange d'arbres aiderait à améliorer la qualité de l'air dans les villes.

On le sait, les arbres et autres espaces verts sont essentiels pour maintenir une bonne qualité d’air dans l’espace urbain. Une nouvelle recherche suédoise explique que le mélange de groupes d’arbres pourrait aider à améliorer l’air que nous respirons. Pour cela, l’équipe de chercheurs a identifié les différents types d'arbre qui absorbent le mieux les polluants atmosphériques.

Une nouvelle étude, menée par l’Université de Göteborg en Suède et parue dans la revue Science Direct, vient de montrer que le mélange d'arbres aiderait à la purification de l’air des espaces urbains. En s’intéressant aux différents avantages et aux fonctions des arbres, les chercheurs ont évalué leur efficacité face aux polluants atmosphériques dans les zones urbaines. Selon l'étude, les feuilles et les aiguilles des arbres filtrent les polluants atmosphériques et réduisent l'exposition aux substances dangereuses dans l'air.