Un meilleur avenir pour tous les enfants avec Viva For Life et Minimax

Suite à la période difficile qu’ont engendré la pandémie et la crise énergétique actuelle, nous sommes conscients, qu’en ce moment, il est plus important que jamais, en tant que société, de soutenir les personnes en difficulté. Soutenir les enfants qui plus est, la jeunesse qui mérite l’aide dont elle a besoin. C’est en suivant ce raisonnement que nous avons décidé de nous allier avec l’équipe Viva for Life. Minimax sera toujours là pour adoucir votre eau et protéger vos installations mais nous ne pouvons pas refuser de protéger les enfants défavorisés dans une période comme celle-ci. On we go !

Luc Chantraine, CEO

www.minimax.be