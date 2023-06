"Un mégot ou une Puff ne disparaissent jamais" : une campagne pointe la pollution des cigarettes.

Mais les cigarettes électroniques, et tout particulièrement les jetables (à l'instar de la célèbre Puff), sont aussi problématiques pour la planète.

"Composés de plastique, de batteries en lithium et de métaux lourds, ces produits ne pas recyclables."

Les associations attirent également l'attention sur le design des e-cigarettes jetables dont le moulage effectué directement dans le plastique rendrait impossible l'extraction des batteries et donc empêcherait leur recyclage.

"Néanmoins, 37% des fumeurs pensent à tort que les cigarettes électroniques jetables sont recyclables", selon un sondage réalisé par la société BVA pour l'ACT-Alliance contre le tabac et publié en mai 2022. Cette même enquête montre que même si l'impact de la cigarette sur la planète est de plus en plus mis en lumière au cours de ces dernières années, celui-ci reste encore méconnu.

Parmi les Français interrogés, 24% pensent par exemple (à tort) que les mégots sont recyclables. Les composants des cigarettes classiques sont également mal connus : seulement 26% des Français savent que les filtres de cigarettes sont constitués de plastique tandis que 46% des sondés pensent que ces objets sont remplis d'ouate ou de coton.