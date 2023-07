Un médicament révolutionnaire pour traiter le Vitiligo bientôt disponible

Le vitiligo est une maladie assez fréquente, elle touche de 100 à 150.000 Belges. Elle se manifeste par une dépigmentation à certains endroits du corps. C’est une affection où des plages entières de peau n’ont plus de mélanocytes, ces cellules qui fabriquent la pigmentation quand on s’expose au soleil. A ces endroits atteints par le vitiligo, la peau est lisse et toute blanche et n’est donc plus protégée du soleil. Les taches sont souvent symétriques et surtout situées au visage, au dos des mains et aux organes génitaux. Elle peut se généraliser dans les cas les plus graves. Un patient sur deux, la développe avant ses 20 ans.