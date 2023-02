Un médicament permettrait d’arrêter de fumer en 25 jours, est-il disponible en Belgique ?

Si la cytisine fonctionne mieux que les gommes ou les pastilles nicotiniques, elle présente aussi plus d’effets secondaires désirables comme des nausées, des vomissements et des troubles du sommeil. On compte également plusieurs contre-indications, mentionnées dans l’étude : angine de poitrine instable, infarctus du myocarde récent, arythmies, schizophrénie, accident vasculaire cérébral (AVC) récent, grossesse et allaitement, prise d’un contraceptif oral, prise d’un traitement contre l’épilepsie ou contre la tuberculose.

Sur le site de tabacstop.be, un témoignage anonyme met en avant l’efficacité de la molécule, soutenu par un tabacologue du site mettant cependant en garde : "Ce produit n’est pas commercialisé dans notre pays. Il est possible de s’en procurer via internet mais la prudence est de mise pour ne pas être orienté vers un produit autre, non conforme. L’aide d’un tabacologue est toujours recommandée pour bien suivre la posologie et gérer également les aspects psychologiques et comportementaux de la dépendance au tabac."

La molécule n'est pas encore commercialisée en Belgique mais l'EMA (European Medicines Agency) a délivré une autorisation pour le Decigatan, déjà commercialisé sous ordonnance au Pays-Bas.